Действия АМКУ подрывают принцип двухэтапности тендерных торгов – СМИ
Действия АМКУ блокируют начало строительства одного из самых крупных центров обработки данных (ЦОД) для Нацбанка, а также ставят под вопрос сам принцип двухэтапности тендерных торгов.
Об этом пишет Liga.net в статье "Призрак на Троещине. Как застройщики "подрались" за датацентр НБУ", передает БизнесЦензор.
В начале июля были открыты торги на постройку для Нацбанка четырехэтажного здания ЦОД на киевской Троещине, на территории Банкнотно-монетного двора.
"Проект с предварительной оценочной стоимостью в 339 млн грн, само собой разумеется, привлек разных участников, которые, как это обычно и бывает, постарались утопить друг друга перед аукционом и в итоге завалили закупку", – отмечается в статье.
В частности, ряд компаний, в том числе и "Подолжилбуд", которые не соответствовали критериям и не были допущены к торгам, обратились с жалобами в АМКУ.
Несмотря на безосновательность требований АМКУ принял решение отменить торги, чем создал довольно опасный прецедент, пишут авторы статьи.
"АМКУ своим решением, в котором отменил тендер на первом этапе якобы из-за отсутствия документов с ценовой информацией, по сути поставив законность проведения всего тендера под вопрос", – говорится в материале.
В Национальном банке сообщили, что рассматривают вопрос подачи иска в суд об отмене решения АМКУ.
В НБУ обращают внимание, что "Подолжилбуд" подал жалобу не по поводу своей дисквалификации, а на других четырех участников, которые были допущены.
"Это демонстрирует желание жалобщика отменить торги в целом", – подчеркивают в ведомстве.