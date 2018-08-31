В начале июля были открыты торги на постройку для Нацбанка четырехэтажного здания ЦОД на киевской Троещине, на территории Банкнотно-монетного двора, которые АМКУ отменил.

Действия АМКУ блокируют начало строительства одного из самых крупных центров обработки данных (ЦОД) для Нацбанка, а также ставят под вопрос сам принцип двухэтапности тендерных торгов.

Об этом пишет Liga.net в статье "Призрак на Троещине. Как застройщики "подрались" за датацентр НБУ", передает БизнесЦензор.

В начале июля были открыты торги на постройку для Нацбанка четырехэтажного здания ЦОД на киевской Троещине, на территории Банкнотно-монетного двора.

"Проект с предварительной оценочной стоимостью в 339 млн грн, само собой разумеется, привлек разных участников, которые, как это обычно и бывает, постарались утопить друг друга перед аукционом и в итоге завалили закупку", – отмечается в статье.

В частности, ряд компаний, в том числе и "Подолжилбуд", которые не соответствовали критериям и не были допущены к торгам, обратились с жалобами в АМКУ.

Несмотря на безосновательность требований АМКУ принял решение отменить торги, чем создал довольно опасный прецедент, пишут авторы статьи.

"АМКУ своим решением, в котором отменил тендер на первом этапе якобы из-за отсутствия документов с ценовой информацией, по сути поставив законность проведения всего тендера под вопрос", – говорится в материале.

В Национальном банке сообщили, что рассматривают вопрос подачи иска в суд об отмене решения АМКУ.

В НБУ обращают внимание, что "Подолжилбуд" подал жалобу не по поводу своей дисквалификации, а на других четырех участников, которые были допущены.

"Это демонстрирует желание жалобщика отменить торги в целом", – подчеркивают в ведомстве.