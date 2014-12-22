Россия планирует в течение двух лет повышать коммунальные тарифы в оккупированном ею Крыму

Федеральной службой по тарифам РФ совместно с нелегитимным Советом министров оккупированного Россией Крыма разработан прогнозный план повышения тарифов, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеОбама перед Рождественскими каникулами одобрил дополнительные санкции против КрымаВ соответствии с прогнозным планом, в аннексированном Крыму к 2017 году планируется выйти на экономически обоснованные тарифы, сообщил на пресс-конференции "министр" жилищно-коммунального хозяйства полуострова Александр Жданов.

По его словам, первое повышение будет осуществлено с 1 января следующего года, увеличение тарифа для теплоснабжающих компаний составит 10%, для предприятий водоснабжения — 15%, на вывоз мусора — 8%. Следующее повышение тарифов планируется с 1 июля.

"Министр" подчеркнул, что план является прогнозным, поэтому в него допустимо вносить изменения.

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