Квадратный метр - Революция в мире недвижимости

15 декабря 2014 на рынке недвижимости Украины начал работу самый мощный сервис жилой недвижимости «Квадратный метр». Уже сегодня сервис доступен для жителей Львова, Винницы и Xмельницкого. В намерениях основателей проекта начать работу сервиса в Киеве и других городах Украины уже в начале 2015 года.

"Квадратный метр" создан, чтобы удовлетворить потребности всех граждан Украины, которые нуждаются в жилье, но имеют ограниченные финансовые возможности его приобрести. Сервис заинтересует и тех, кто хочет увеличить свои сбережения. Механизм работы двух видов сервиса «Квадратный метр» абсолютно прост и прозрачен.

Клиенты, заинтересованные в приобретении квартиры через сервис «Квадратный метр», выбирают программу «Копилка». Она поможет накапливать квадратные метры в течение неограниченного времени и впоследствии превратить их в желанную квартиру в современном объекте недвижимости в любом из 13 городов Украины.

Для клиентов, заинтересованных приумножить свои сбережения с помощью сервиса «Квадратный метр», была создана программа «Трейдер». Она дает возможность зарабатывать на росте цен, покупая-продавая квартиры. Обычно разница в цене одного квадратного метра площади на начальной и конечной стадии строительства составляет 2000 — 3500 грн. Эта разница и является доходом клиента.

Один из примеров работы по программе «Трейдер»: клиент покупает квадратные метры, вкладывает их в выбранный объект недвижимости, находящийся на начальной стадии строительства. Через пять месяцев продает их на финальной стадии строительства дома по повышенной цене, в чем ему с радостью помогут менеджеры центров продаж. Получает прибыль за счет разницы в цене.

И это еще не все преимущества работы с сервисом. Цена за один квадратный метр площади для участников составляет 6014 грн. Такой уровень цены определен приказом Минрегионстроя и является средневзвешенным в Украине.

Итак, проект «Квадратный метр» создан обеспечить украинцев достойным жильем в современных новостроях, дать возможность увеличить свои сбережения, защитить накопленные деньги от девальвации гривны в нестабильной ситуации, в которой сегодня находится Украина.

Поэтому присоединяйтесь к проекту «Квадратный метр» на интересных для Вас условиях. Вкладывайте деньги в надежную валюту — квадратный метр.

Более детально ознакомиться с программами сервиса Вы можете, посетив вебстраницу www.1meter2.com или центры продаж партнеров проекта: Галерея недвижимости, Набережный Квартал, расположенные в городах Львов, Винница и Хмельницкий.