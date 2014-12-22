Минрегион остался без замминистра по вопросам евроинтеграции

Кабинет министров Украины уволил Мирослава Кошелюка с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам европейской интеграции.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №1221-р от 17 декабря 2014 года.

«Уволить Кошелюка Мирослава Евгеньевича с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам европейской интеграцией по собственному желанию», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, Кошелюк был назначен на должность замглавы Минрегиона по евроинтеграции в августе текущего года. Тогда же Кабмин назначил еще 8 заместителей глав разных министерств по вопросам евроинтеграции.