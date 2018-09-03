В столице подорожало вторичное жилье

Больше всего подорожали 1-комнатные квартиры – на 5,9%, до 33 525 гривень за квадратный метр.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в августе 2018 года выросла по сравнению с июлем на 4,7% и составила 34,710 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 0,1% – до 1240 долл/кв. м.

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Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал "Столичная недвижимость".

Также сообщается, что с августа 2017 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в гривне подорожали в среднем на 8%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 0,8%.

По данным аналитиков, гривневые цены в дорогом сегменте жилья выросли на 4,5%, в дешевом - на 4,9%, а в долларовом эквиваленте снизились на 0,3% в дорогом сегменте, а в дешевом остались без изменений.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подорожали 1-комнатные квартиры – на 5,9%, до 33,525 тыс. грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 2-комнатных квартир в столице выросла на 4,5%, до 35,467 тыс. грн/кв. м, 3-комнатных - на 4,3%, до 34,457 тыс. грн/кв. м, а цена 4-комнатных квартир выросла на 4% - до 36,710 тыс. грн/кв. м.

За прошедший месяц в долларовом эквиваленте зафиксировано изменение средних цен во всех административных районах Киева - от -0,3% в Днепровском и Святошинском до +7% в Подольском районе. В национальной валюте средняя цена выросла во всех районах, от 4,6% в Днепровском и Святошинском до 5,6% в Подольском районе.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в августе по сравнению с июлем уменьшилось на 4,1% и составило 17,8 тыс.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 26%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 34% и 4-комнатные – 8%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", по итогам 2017 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 0,6%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 5,6%.