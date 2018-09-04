В Киеве в некоторых районах 4-6 сентября отключат холодную воду

Прекращение водоснабжения потребителям связано с плановыми ремонтными работами на сетях.

В Киеве в некоторых районах 4-6 сентября отключат холодное водоснабжение

Об этом сообщает пресс-служба ЧАО «АК «Киевводоканал».

Как отмечается, прекращение водоснабжения потребителям связано с плановыми ремонтными работами на сетях.

Так, 4 сентября с 10:00 до 20:00 будет отключено водоснабжение жилых домов на ул. Алма-Атинская, 39-А, 39-В, 39-Г, 39-Д, 39-Е, 41-А, 41-Б.

С 22:00 4 сентября до 6:00 5 сентября приостановят водоснабжение жилых домов на ул. Антоновича, 50, 57, 59, 59-Б; ул. Деловая, 11, 13, 20, 22, 22-Б, 22-В, 24; ул. Б. Васильковская, 74, 76, 76-Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88-А, 90, 92 и 78 (школа).

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Днем 5 сентября с 9:00 до 20:00 будет прекращено водоснабжение по адресам: ул. Героев Севастополя, 1, 5, 7, 9, 8, 5-А, 7-А, 7-Б, 10-А, 10-Б, 12, 14, 16 (ж/д), 3 (д/с), 3-а (прокуратура); ул. В. Гавела, 25, 27-А, 29 (ж/д).

Отключат холодную воду 6 сентября с 10:00 до 19:00 потребителям жилого дома на ул. Качаловская, 9.

ЧАО «АК «Киевводоканал» благодарит за понимание и напоминает о необходимости заранее запастись водой.