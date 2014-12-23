В России ставка по ипотеке превысила психологически приемлемый для заемщиков уровень

Сбербанк России 22 декабря повысил ставки по базовым ипотечным продуктам в среднем на 2 п. п., а также прекратил принимать заявки на неликвидную недвижимость — строительство жилого дома, загородную недвижимость, гаражи, пишут "Ведомости".

Поданные со вчерашнего дня заявки на кредиты на готовое жилье для клиентов «с улицы» в Сбербанке будут удовлетворяться по 14,5-15,5% годовых, на строящееся — по 15-16%.

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«ВТБ 24» поднял ставки по ипотеке еще 18 декабря — как по новым, так и по ранее поданным заявкам. Теперь у него единая ставка — 14,95%. На два госбанка приходится более 70% выдаваемой ипотеки.

У частных банков ставки выросли сильнее сразу после повышения ключевой ставки ЦБ: от 17%.

«Психологическим уровнем» для ипотечных заемщиков является ставка в 15% годовых, оценивает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). «Но в текущих условиях спрос на жилье и ипотеку подогревается желанием населения вложить имеющиеся средства, в связи с чем в ближайшее время спрос на ипотеку, несмотря на существенное повышение ставок, может сохраниться на высоком уровне», — указывает представитель АИЖК.

Спрос ажиотажный, подтверждают банкиры. По их мнению, с такими ставками ипотека в 2015 г. «просядет раза в два». Очевидно, что снижение будет, сможем оценить его в феврале. Это ударит по застройщикам. В текущем году доля ипотечных сделок на рынке новостроек у ряда крупных застройщиков впервые достигла 40%, а по некоторым объектам — 80%.

Читайте такжеБанкротство российских компаний неизбежно - Credit Suisse«Строительство жилья эконом-класса очень зависит от ипотечного спроса, и, если он резко упадет, кое-кто не завершит начатые объекты», — говорит частный банкир.