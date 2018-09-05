В Украине подорожает вода

Вода в Киеве может прибавить в цене почти в полтора раза.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, позволила местным водоканалом повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение.

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Новые тарифы в каждом регионе будут разными, а вырастут преимущественно на 12-13%. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

В столице вода уже подорожала. С 1 августа за кубометр берут 16 грн 72 коп. А в следующем году "Киевводоканал" хочет снова поднять цену.

Как сообщал УНИАН, коммунальное предприятие "Киевводоканал" после повышения тарифа на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения до 16,716 грн за куб. м, предлагает в 2019 году повысить тариф потребителям столицы еще на 28% - до 21,365 грн за 1 куб. м.