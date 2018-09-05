Новые строительные нормы обеспечат комфортную среду для украинцев - Гройсман

По словам премьера, принятые в советское время государственные строительные нормы не соответствуют современным тенденциям.

Внедрение новых государственных строительных норм направлено на то, чтобы создать комфортную среду для жителей Украины.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы провели громадную работу с ассоциациями, с архитекторами, чтобы создать нормальные качественные условия и нормы строительства в государстве. Мы хотим создать комфортную среду в городах, поселках, общинах, чтобы те, кто проектирует здания и сооружения, делали это так, как это делается в цивилизованных странах мира, как это делается в Европе, это должно быть комфортно, эстетично, качественно", - сказал он.

По словам премьера, до сегодняшнего дня в стране фактически продолжали действовать принятые ещё в советское время строительные нормы, которые не соответствуют современным тенденциям.

"Мы живем в 21-м столетии, а нормы строительные используются ещё советских времен. Я думаю, что мы часто слышим и видим собственными глазами, что вроде бы идет новое строительство, вроде бы оно строится за большие средства, но выглядит оно достаточно примитивно и напоминает нам о советском прошлом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины пересмотрело 13 государственных строительных норм, а с начала этого года - 10. Также министерство планирует до конца этого года пересмотреть еще 16 ГСН.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.