Итоги года 2014 «Интергал-Буд»: построено 200 тысяч кв. м жилья

2014-й год близится к завершению и традиционно все компании подводят итоги. Компания «Интергал-Буд» готова подвести итоги и поделиться достижениями.

Год для всех был сложным, но для компании «Интергал-Буд» еще и плодотворным. По итогам 2014-го компания «Интергал-Буд» ввела в эксплуатацию более 150 тысяч квадратных метров, а до конца года планирует увеличить эту цифру до 200 тысяч кв. м жилья. Только в жилом комплексе «Парковые озера» были введены в эксплуатацию и заселены еще три дома на 517 квартир. А еще новые жители уже обустраивают свои квартиры и в жилом комплексе «Лидер», который был сдан в эксплуатацию досрочно и признан лучшим проектом года в конкурсе «Жилье-2014». Ранее озвученных сроков, было завершено строительство дома №1 жилого комплекса «Малахит» в Соломенском районе столицы. За быстрые темпы и качественное строительство комплекс получил награду – «Опережая время».

Сбавлять темпы компания не планирует и уже на начало 2015 года намеревается ввести в эксплуатацию дом №2 жилого комплекса «Яскравый» и жилой дом «Лукьяновский» по ул. Мельникова.

Несмотря на экономическую и политическую нестабильность в стране, компания «Интергал-Буд» продолжает запускать новые проекты. Так в сентябре стартовало строительство еще одного дома в жилом комплексе «Малахит» и нового комплекса на проспекте Космонавта Комарова, который будет состоять из двух домов на 250 квартир. В ноябре было начато строительство очередного дома (№9) в жилом комплексе «Парковые озера», идут подготовительные работы по дому №10. Здесь же продолжается строительство третьей очереди высоток – возводятся четыре дома. Продолжается строительство второй очереди в жилом комплексе «Яскравый». Помимо прочего, близится к завершению строительство дома №3 жилого комплекса «Демеевка». Только в Киеве компания одновременно строит 11 домов. При этом «Интергал-Буд» ведет строительство своих проектов исключительно за счет собственного финансирования, что позволяет продолжать работы в полном объеме и развивать новые проекты.

Продуктивная работа «Интергал-Буд» в этом году не осталась незамеченной: компания получила награду в номинации «Надежный застройщик» и «Девелопер Года» в конкурсе Ibuild Ukraine-2014. Также призером в номинации "Лучший жилой комплекс года" стал комплекс "Парковые Озера". Конкурс был организован Конфедерация строителей Украины – объединением, в которое входит более 80% компаний строительной отрасли и имеет представительства во всех областях Украины. Организатором также выступило одно из крупнейших украинских информагентств – «ЛІГАБізнесІнформ».

Компания «Интергал-Буд» не собирается сдавать позиции и в следующем году: новые объекты на 2015 год уже проектируются. Так, планируется застройка жилых комплексов на Позняках – здесь будет построено 5 домов общей площадью более 65 тысяч квадратных метров, на Нивках и в поселке Гатное. Идет активное проектирование ІІ очереди строительства жилого комплекса «Малахит» и жилого комплекса на А. Барбюса, будет продолжено строительство следующих очередей жилых комплексов «Парковые Озера», «Яскравый» и «Демеевка». Кроме столичной недвижимости компания «Интергал-Буд» активно строит и в других городах Украины: Львове, Ровном, Житомире, Ужгороде и Мукачево.