Из-за киевской стройки может вспыхнуть дипломатический скандал

Киевский застройщик зарабатывает деньги под «дипломатическим прикрытием».

«Засекреченное» строительство в Печерском районе Киева может стать причиной целого международного скандала. Причем, с отчетливой коррупционной составляющей. Земельный участок площадью 1,08 га на киевском бульваре Дружбы народов, 13-а, который выделялся для иностранных дипломатов, судя по всему, будет незаконно использован под жилую или коммерческую застройку известным столичным застройщиком.

Несложная схема, о которой узнали журналисты, позволяет под прикрытием «дипломатических нужд» получать в центре Киева участки земли, на которых впоследствии частные компании начинают вести свои сверхприбыльные коммерческие проекты.

Пять лет назад Киевсовет бесплатно предоставил в постоянное пользование госпредприятию «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств» (ГДИП) на бульваре Дружбы народов якобы под строительство резиденции посольства США. В итоге участок земли в Печерском районе Киева отдали под застройку высотки компании «Геос Девелопмент».

Представители ГДИП, забирая землю, утверждали, что на ней будет возведена недвижимость для посольства США, что в ответе на запрос журналиста, подтвердил и сам руководитель этой структуры Павел Кривонос. Он говорит, что на упомянутом участке должны быть построены жилые дома (коттеджи) по заказу американского посольства, которые будут переданы ему в арендное пользование. В то же время в самом посольстве об этом даже не знают! На запрос СМИ там ответили, что не имеют никакого отношения к данному земельному и «не имеют текущих планов на строительство где угодно в Киеве».

Строительная компания «Геос» достаточно хорошо известна на киевском рынке недвижимости, она активно рекламирует и продает свои коммерческие проекты. Но упоминания о строительстве на упомянутом участке на сайте компании почему-то отсутствует. Более того, на строительном участке нет даже обязательного паспорта объекта, с указанием заказчика и подрядчика. С чем связана такая таинственность? Возможно, с желанием избежать скандала, в который могут быть вовлечены зарубежные дипломаты, под «прикрытием» которых реализуют проект, а также ГДИП и «Геос». Ведь одно дело протягивать решение о выделении бесплатной земли через отечественных чиновников, а потом распоряжаться ей по своему усмотрению, и совсем другое прикрываться представителями иностранных держав. А вот это чревато самым настоящим международным скандалом и очередными обвинениями нашей страны в непрозрачности и коррупционных сменах.

В прошлом году Украина в исследовании аудиторской компании Ernst & Young заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Но такие «мелочи», судя по всему, мало волнуют некоторых представителей бизнеса и чиновников. История с «засекреченной» застройкой яркий тому пример.