Кабмин хочет ввести налог на всю коммерческую и жилую недвижимость

Об этом говорится в правительственном законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины (относительно налоговой реформы)».

«Предоставить местным органам власти право устанавливать ставки налога на недвижимое имущество для объектов жилой и нежилой недвижимости в размере до 2% минимальной зарплаты за 1 кв.м площади объекта налогообложения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Установление льгот по налогу на недвижимость, как отмечается, также передается в ведение местным органам власти. Кроме того, предлагается установить единый подход в налогообложении коммерческой и некоммерческой недвижимости.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины уже предлагал передать налог на недвижимость в ведение местных властей. Так, правительственный законопроект, поданный на рассмотрение парламента в сентябре текущего года, предусматривал предоставление права местным органам власти устанавливать ставки налога на недвижимое имущество для объектов недвижимости в размере до 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м площади. Кроме того, данным законопроектом Кабмин предлагал отменить необлагаемый налогом на недвижимость минимум общей жилой площади для всех видов объектов, а также расширить базу налогообложения за счет объектов коммерческой недвижимости.