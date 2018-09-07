Украина готова к отопительному сезону - Гройсман

По словам премьера, в Украине достаточно запасов газа для начала отопительного сезона.

Украина полностью готова к отопительному сезону, а ответственность за своевременный его старт несут муниципалитеты.

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Об этом сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я несколько лет работаю и слышу, что не начнется отопительный сезон. Забудьте об этом и не пугайте людей. Украина готова к отопительному сезону. Ответственность за своевременный пуск несут муниципалитеты", - сказал Гройсман.

По словам премьера, в Украине достаточно запасов газа для начала отопительного сезона.

При этом Гройсман отметил, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами относительно формирования единой цены на газ в Украине.

"Сегодня стоимость газа для промышленности – 11 тысяч, а для населения 7 тысяч за кубометр. Мы работаем над поиском оптимальных решений, но главное для меня - защитить простых граждан", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июня министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что местные органы власти направляют только 3% бюджета развития на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов, что может быть недостаточно для нормального прохождения осенне-зимнего периода.