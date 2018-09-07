Строительство с начала года подорожало почти на четверть

Больше всего подорожали работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 27,3%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 24%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 27,3%, а также в сфере строительства комплексных промышленных сооружений – на 25,8%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 21,3%.

При этом стоимость СМР в июле 2018 года по сравнению с июнем выросла на 0,7% (в июне стоимость по отношению к маю выросла на 0,5%).

Наибольший рост цен на СМР в июле зафиксирован в сфере строительства инженерных сооружений – на 1,3%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2016 годом выросли на 13,4%.