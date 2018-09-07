Майами в Украине: в Одессе построят новый жилой комплекс премиум-класса

В Одессе американские и израильские инвесторы планируют строительство нового жилого комплекса наподобие американского города Майями.

Об этом сообщил источник из Одесского городского совета, пишет 048.ua.

Как отмечает источник, в скором времени на берегу Одесского моря возле парковой зоны, по адресу Французский бульвар 27/1, на территории бывшей спортивной базы должна возродиться стройплощадка нового уникального жилого дома.

Планируется, что этот жилой квартал будет состоять из двух комплексов - 18-этажного дома с гостиницей и апартаментами, а также 6-этажного оздоровительного комплекса включающего в себя современный СПА-салон и медицинский центр.

«В самом жилом комплексе будет собственная инфраструктура, включающая все необходимые зоны: бассейны, фитнес, детский сад, кафе, подземный паркинг, магазин формата «у дома», комнату для деловых переговоров, удобный холл, отдельные кладовые, спортивную площадку, а также вертолетную площадку. Но изюминкой этого комплекса стал выход на берег к яхт-клубу», - отмечает сотрудник Одесского Горсовета.

По некоторым слухам, американцы планируют развить и сам яхт-клуб, потому что сегодня он далеко не в самом привлекательном виде.

Отмечается, что строительство стартует в скором времени, после окончательного утверждения проекта жилого комплекса. Приблизительно весной 2019 года.

На данный момент бизнесмены ведут активные переговоры с мэрией и заканчивают разрабатывать проект комплекса.