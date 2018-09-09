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В МинВОТ назвали условие возобновления подачи воды в оккупированный Крым

15:38, 09 сентября 2018
Недвижимость
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак заявил в эфире телеканала "Еспресо.TV".

"Могу сказать официально. Первое, Российская Федерация, как страна-оккупант в Крыму, как страна-агрессор, не обращалась к Украине официально по вопросам представления воды. Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма . Без этого вообще не о чем говорить", - пояснил политик.

Только после выполнения Москвой этих двух условий, отметил он, можно рассуждать "сколько им будет стоить эта вода".

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При этом ответственность за экологическое бедствие в Армянске, а также за полное уничтожение зеленого травяного покрова в Степном Крыму и другие техногенные катастрофы несет исключительно Кремль, добавил Грымчак.

Как известно, после кислотных испарений на заводе "Крымский титан" российские пропагандисты начали обвинять украинскую сторону в том, что произошло. Якобы именно из-за отсутствия воды, которую более не подают с материковой Украиной, и пересох резервуар с опасными химическими веществами.

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Теги: #Крым#вода#Титан