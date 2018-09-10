В Одесской области застройщик обманул инвесторов на 26 миллионов гривень

От преступных действий недобросовестного застройщика пострадали более 200 человек.

В Одесской области руководитель строительной компании присвоил 26 млн грн средств инвесторов.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

«Прокуроры Ильичевской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя строительной фирмы, подозреваемого в должностных преступлениях. В должности директора и управляющего санацией предприятия в 2005-2017 годах указанный чиновник лично заключал и предоставлял поручения на заключение договоров долевого участия с гражданами, желающими приобрести жилье в многоэтажке.

От преступных действий недобросовестного застройщика пострадали более 200 граждан, а размер ущерба – присвоенных паевых взносов инвесторов – составляет более 26 млн грн», - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в марте правоохранительные органы ликвидировали схему присвоения средств обманутых инвесторов жилищного комплекса в селе Лиманка Овидиопольского района. Установлено, что договорные условия строительства жилого дома руководитель фирмы не выполнил, а средства инвесторов растратил.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Овидиопольского отдела Нацполиции в Одесской области.