Нововведение для строителей: централизованный расчет сметной зарплаты отменен

Размер сметной заработной платы на стадии разработки проектной документации определяется заказчиком (инвестором) самостоятельно, исходя из статистических данных по среднемесячной зарплате.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в порядок расчета размера сметной заработной платы, который учитывается при определении стоимости строительства объектов, согласно которому отменяется регулирование размера сметной заработной платы в строительстве и упрощается процедура составления сметной документации.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"С прошлого года мы неоднократно обсуждали возможность отмены практики централизованного расчета фиксированной сметной заработной платы и упрощения процедуры расчета сметной документации в рамках децентрализации. И мы это сделали. Такие изменения позволят определять справедливую рыночную оплату труда для строителей, будут способствовать улучшению инвестиционного климата и дерегуляции в области", - написал он.

Согласно изменениям, размер сметной заработной платы на стадии разработки проектной документации определяется заказчиком (инвестором) самостоятельно, исходя из статистических данных по среднемесячной заработной плате штатных работников в строительстве и прогнозного индекса потребительских цен.

"При составлении цены предложения участника (подрядчика) конкурсных торгов (договорной цены) размер сметной заработной платы определяется участником, исходя из среднемесячной заработной платы одного работника в режиме полной занятости, которую участник планирует получать на объекте строительства, с учетом системы оплаты труда, установленной на предприятии в соответствии с Законом Украины "Об оплате труда", - написал Парцхаладзе.

Как добавил замминистра, при взаиморасчетах за объемы выполненных строительных работ размер сметной заработной платы определяется исходя из размера, предусмотренного в договорной цене, согласованной с заказчиком.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Парцхаладзе заявил, что Минрегион планирует отменить регулирование размера сметной заработной платы в строительстве и упростить процедуру составления сметной документации.