В четырех районах Киева 11-13 сентября отключат воду

Потребителей просят заранее запастись водой.

Специалисты коммунальной корпорации "Киевводоканал" 11-13 сентября будут проводить ремонтные работы на сетях в Соломенском, Шевченковском, Святошинском и Дарницком районах.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на АО "Киевводоканал", в связи с этим будет прекращаться централизованное водоснабжение части потребителей в указанных районах.

Так, водоснабжение будет прекращено завтра, 11 сентября, с 08:30 до 18:00 по адресу ул. Митрополита Василия Липковского, 37-А (ж/д), 35 (офисы).

В среду, 12 сентября, с 22:00 до 06:00 будет отсутствовать водоснабжение по адресам ул. Салютная, 1, 1-Б, 3, 5 (ж/д), 2 (СТО), 5-Б (АТС), 47-А (рынок), ул. Щербаковского, 47, 47-В (а/зд). В этот же день с 09:00 до 21:00 будут отключены от водоснабжения дома на ул. Полевая, 31-47 (9 ч/д), 27 (а/д) с 10:00 до 21:00 - на ул. Драгоманова, 6-А, 8, 8-А, 8-Б, 12, 12-А, 14, 14-А (ж/д); с 11:00 до 20:00 - на ул. Академика Туполева, 5, 22, 24 (ж/д).

13 сентября с 22:00 до 06:00 14 сентября без водоснабжения останутся потребители по адрес: ул. Академика Туполева, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б (ж/д), 1 (ЖЭК), 1-А (д/с, п/ч), 1-Б, 12-А.

Предприятие просит прощения за временные неудобства и напоминает о необходимости заранее запастись водой.