Минрегион объявил конкурс членов набсовета Фонда энергоэффективности

С сегодняшнего дня претенденты могут подавать документы на рассмотрение конкурсной комиссии.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета Фонда энергоэффективности.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"С сегодняшнего дня, с 11 сентября, претенденты могут подавать документы на рассмотрение конкурсной комиссии. Решение было принято на очередном заседании конкурсной комиссии. Текст объявления о начале проведения конкурса наработан комиссией и утвержден моим приказом", - написал он.

По его словам, комиссия также утвердила требования к кандидатам и необходимый перечень документов, которые должны подавать претенденты, процедуру и этапы проведения конкурсного отбора, критерии оценки лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе, график заседаний конкурсной комиссии.

Для обеспечения открытости конкурсного отбора комиссия привлекла к работе международную рекрутинговую компанию Hudson.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Кабмин зарегистрировал как юридическое лицо "Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" и назначил исполняющей обязанности директора фонда Юлию Головатюк-Унгуряну.

В начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности.

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 миллиарда гривень, из которых 400 миллионов гривень будут направлены на программу "теплых" кредитов, а остальное (1,2 миллиарда гривень) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств (100 миллионов евро) будет предоставлена международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией.

В конце марта Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, а в мае - порядок его формирования.