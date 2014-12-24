Министр юстиции обещает раскрыть информацию о недвижимости и ее владельцах в 2015 году

Об этом в ходе заседания правительства заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Я прошу членов правительства поддержать решение о раскрытии информации касательно имущества", - заявил Петренко.

По словам министра юстиции, правительство в ближайшее время определит порядок доступа к имущественным реестрам, что даст возможность всем юридическим и физическим лицам получить информацию о недвижимом имуществе граждан и предприятий.

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Петренко отметил, что, кроме антикоррупционного эффекта, доступ к имущественной информации позволит улучшить инвестиционный климат в стране.

"Основной эффект, который получали страны-соседи в Восточной Европе (от раскрытия имущественной информации - УНИАН), - компании узнавали в реестрах об объектах, их имущественном состоянии, и это улучшало инвестиционный климат", - сказал глава Министерства юстиции.

Также Петренко отметил, что следующим шагом станет приведение системы реестров имущества и имущественных прав граждан к европейским стандартам, что подразумевает сокращение их количества до 4 с 36, которые будут консолидировать всю доступную информацию.

Ранее УНИАН сообщал, что 26 ноября, вступил в силу закон № 1701-VII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей”, среди положений которого предусмотрен свободный доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.