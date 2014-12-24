Кабмин предлагает передать полномочия по выдаче разрешений на строительство на места

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде в рамках реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекция) передать часть ее полномочий местным органам самоуправления, а также упростить разрешительные процедуры в строительстве.

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра Геннадия Зубко, законопроект, предусматривающий указанные изменения, уже подан на рассмотрение парламента.

«Ключевыми для нас задачами в строительной отрасли является упрощение разрешительных и согласительных процедур в строительстве, децентрализация полномочий в этой сфере, создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Внесенный законопроект направлен именно на это», - цитирует Зубко пресс-служба Минрегиона.

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По его словам, работая над законопроектом, Минрегион предусмотрел нормы, которые дают возможность создания органов архстройконтроля в составе органов местного самоуправления и райгосадминистраций. Поэтому после принятия закона, полномочия по выдаче разрешительных документов, осуществлению архстройконтроля и принятию в эксплуатацию объектов будут переданы на местный уровень.

«На местах такая работа будет значительно эффективнее. Мы на это надеемся. Кто, как не органы местного самоуправления совместно с общинами, лучше будут заботиться о том, что и где строить, или какого качества объект они принимают в эксплуатацию на своей территории», - подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что помимо прочего, законопроект совершенствует процедуры подачи деклараций о начале выполнения подготовительных и строительных работ путем установления исчерпывающего перечня оснований для их возвращения и сокращает срок выдачи технических условий с 15 до 10 рабочих дней. Также устанавливается исчерпывающий перечень документов, которые подаются для принятия в эксплуатацию объектов.

В пресс-службе Минрегиона также уточнили, что профильный парламентский комитет уже рассмотрел проект закона и намерен рекомендовать его парламенту для принятия за основу.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин отменил разрешения на строительство несложных объектов.

Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

После прихода к власти правительства Арсения Яценюка Кабмин анонсировал реформу Госархстройинспекции. Предполагается, что в рамках реформы органы местного самоуправления должны получить право создавать собственные подразделения архитектурно-строительного контроля. При этом у Госархстроинспекции после реформы останутся функции по администрированию реестра, лицензированию и надзору в сфере архстройконтроля.