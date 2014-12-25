Счетная палата в 2014 году установила многочисленные факты злоупотреблений в деятельности ГИУ

Счетная палата в 2014 году провела аудит деятельности Государственного ипотечного учреждения. Проверкой установлено, что деятельность ГИУ (глава правления - Камуз А. А.) осуществлялась с нарушением законодательства и неэффективно. Многочисленные переподчинения и изменения в уставных положениях свели контролирующие и надзорные функции со стороны государства к минимуму и одновременно установили неограниченные полномочия правления Учреждения, сообщает Голос.ua.

Учреждением проводились операции рефинансирования проблемных банков на сумму более 700 млн грн под видом рефинансирования ипотечных кредиторов с применением индивидуальных льготных процентных ставок, что привело к потере 13,6 млн грн доходов и содержит коррупционные признаки, отмечает Счетная палата.

Кроме того, в условиях полной бесконтрольности по качеству планирования деятельности Учреждения ее руководством разрабатывались необоснованные финансовые планы, в которых безосновательно создавались резервы финансовых расходов. По оценкам аудиторов, показатели финансовых планов на оплату труда, приобретение легковых автомобилей, закупку аудиторских услуг были завышены на сумму более 8 млн грн.

Кроме этого, Министерством регионального развития и строительства Украины (министр - Куйбида В.С.), Межведомственной комиссией (председатель - заместитель Минрегионстроя Исаенко Д.В.) при отборе жилых объектов высокой степени готовности для их достройки за государственные средства массово принимались незаконные управленческие решения, которые привели к включению в распоряжения правительства застройщиков и объектов, которые не проходили конкурсного отбора (76 объектов), завышению стоимости жилья, приобретению жилья в домах, уже введенных в эксплуатацию, квартиры в которых длительное время не реализовывались в связи с отсутствием спроса. Вместе это привело к незаконным расходам на сумму более 330 млн грн.

Далее, без какого-либо решения Кабинета Министров Украины и конкурсных процедур в июле 2009 года Государственным ипотечным учреждением приобретены у двух субъектов хозяйствования 114 квартир на общую сумму почти 52 млн грн за счет средств уставного капитала, сформированного за бюджетные средства.

В дальнейшем 113 квартир передано безвозмездно и на безвозвратной основе центральным и местным органам исполнительной власти, чем нанесен ущерб на сумму 51,7 млн грн.

Указанные обстоятельства были предметом проверки со стороны МВД и Генеральной прокуратуры Украины. Некоторые обстоятельства позволяют говорить о том, что руководители Учреждения нашли общий язык с Кабинетом Министров Азарова Н.Я. и продолжили деятельность, никак не направленную на выполнение целей и задач, которые перед ними поставлены, отмечает Счетная палата.

Государственное ипотечное учреждение создано Постановлением Кабинета Министров Украины № 1330 от 08.10.2004 года. Основной целью деятельности ГИУ определено рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, полученных от размещения ценных бумаг. В 2009 году Кабинет Министров Украины путем внесения изменений в Устав Учреждения переориентировал его на прямое финансирование достройки жилых объектов незавершенного строительства, а также на приобретение квартир у застройщиков, что не соответствовало провозглашенным намерениям при его создании. С этого времени Учреждение практически прекратило поддержку ипотечного кредитования в Украине.