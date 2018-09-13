Кличко призвал депутатов принять решение, которое влияет на подготовку к отопительному сезону

Мэр Киева призвал принять решение об увеличении уставного фонда коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять решение об увеличении уставного фонда коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

По его словам, это необходимо для того, чтобы тепловики могли должным образом подготовиться к отопительному сезону, сообщает пресс-служба мэра.

«Чтобы продолжались ремонтные работы, чтобы закупили необходимую технику. В этих сложных условиях, в которых мы подходим к отопительному сезону, мы должны принять такое решение», - отметил Кличко.

Напомним, во время внеочередной сессии 11 сентября Киевсовет принял важное решение, которое является решающим шагом для урегулирования вопроса задолженности за потребленный газ. И, соответственно, для заключения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» и возобновления поставок газа Киеву. Этот шаг позволит вернуть в квартиры киевлян горячую воду, а коммунальным службам - выполнять необходимые работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона в столице.

Также в начале сегодняшнего заседания мэр отметил необходимость принятия вопрос о создании муниципальной стражи. Основная цель ее создания - обеспечение надлежащей охраны коммунального имущества территориальной общины города Киева.

«Думаю, все понимают, насколько необходимо обеспечить порядок и охрану на объектах коммунальной собственности - собственности общины столицы», - подчеркнул мэр.

«Муниципальная стража» не может привлекаться к обеспечению публичного порядка и безопасности, а выполняет исключительно охранные функции согласно полученной лицензии. Среди основных приоритетов ее деятельности: обеспечения охраны на территории учебных заведений и медицинских учреждений, коммунальных предприятий Киева.

Кличко также призвал депутатов Киевсовета принять решение относительно долевого участия. Это, по его словам, позволит привлекать в бюджет больше поступлений от уплаты паевого участия и направлять эти средства на развитие инфраструктуры в городе.