Стало известно, когда откроется и каким будет первый магазин IKEA в Киеве

Первый украинский магазин IKEA будет открыт в столичном Ocean Mall в конце лета 2019 года.

Крупнейший в мире продавец мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA планирует открыть свой первый в Украине магазин в новом для себя городском формате в конце лета 2019 года, сообщил журналистам главный исполнительный директор IKEA в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке.

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По его словам, магазин площадью 6 тысяч квадратных метров будет находиться в киевском торговом центре Ocean Mall, расположенном вблизи метро Лыбидьска. На первом этапе в магазине будет представлено около 3,6 тысячи единиц товаров, по истечении первого полугодия число товаров увеличится до порядка 7 тысяч.

В первом магазине IKEA будет работать 60 человек, и такое же количество персонала будет занято в логистике. IKEA также планирует привлечь внешнюю логистическую компанию для доставки своих товаров к подъездам домов столичных покупателей.

«Мы открываемся в Украине абсолютно без коррупции…Если выход IKEA на украинский рынок станет историей успеха, то это даст позитивный сигнал и другим зарубежным инвесторам, что здесь можно работать «в белую», можно работать открыто, без коррупции, и иметь успех. Я считаю, что есть ветер перемен, который сейчас дует в Украине. Я не наивный человек, но есть вера в то, что ситуация будет улучшаться», - сказал Вановербеке.

Главный исполнительный директор IKEA не конкретизировал планы дальнейшей украинской экспансии своей компании после старта продаж в первом магазине.

«Если мы увидим ажиотаж, то это будет для нас стимулом для открытия других магазинов», - пообещал Вановербеке.

«У нас в магазине будет порядка семи тысяч единиц продукции. Это средний ассортимент среднего немецкого магазина. К примеру, будут те самые пятьдесят различных видов кроватей. Но вы не сможете в тот же день забрать товар домой. У нас не будет склада, поэтому товар на следующий день будет доставлен вам домой, или вы его заберете из магазина», - объяснил принцип работы главный исполнительный директор.

Вместе с реализацией товаров через магазин IKEA планирует активно развивать интернет-продажи. По словам Вановербеке, первое время в списке продаваемых товаров будут отсутствовать электронная бытовая техника и живые растения, однако со временем и эти товары станут доступны для украинских покупателей.

Товары для украинского рынка будут поступать из регионального логистического центра компании IKEA, расположенного в Польше.

Открытие первого торгового центра IKEA в Киеве планировалось еще осенью 2006 года, однако тогда этот процесс затянулся из-за проблем с выделением соответствующих земельных участков.

Вановербеке сказал, что долгий процесс выхода его компании на отдельные зарубежные рынки не является для IKEA чем-то исключительным: подготовка к открытию первых магазинов IKEA в Сербии и Индии также заняла порядка десяти лет.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее число магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира. В 2017 году магазины IKEA посетили по всему миру 936 миллионов человек, и более 2 миллиардов человек зашли на сайты компании. Общий объем продаж группы в прошлом году составил 34,1 миллиарда евро.