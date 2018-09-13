Госархстройинспекция уволит руководителей своих территориальных отделений в Одесской и Херсонской областях - вице-премьер Зубко

По его словам, причиной увольнения руководителей является взяточничество.

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) уволит руководителей своих территориальных отделений в Одесской и Херсонской областях.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на совещании в Минрегионе в присутствии генпрокурора Юрия Луценко.

«Сейчас мы примем решение по отстранению руководителей органов ГАСИ в Одесской и Херсонской областях. Дальше, мы будем реагировать по заявлениям, которые у меня есть от городов. Такие заявления есть по Львову и другим местам», - сообщил Зубко.

По его словам, причиной увольнения руководителей является взяточничество.

«Было подтверждено, был откровенный разговор с застройщиком. Были озвучены конкретные цифры, которые собираются на местах за квадратный метр. Они составляют от 5 до 15 долларов в зависимости от региона»,- сказал Зубко.

Также он отметил, что имеющиеся данные будут направляться в Генпрокуратуру.

«Потому что на сегодняшний день выйти на место и проверить у нас нет полномочий. Поэтому мы построим сотрудничество с прокуратурой на местах и с Генпрокуратурой»,- сказал Зубко.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что система ГАСИ является одной из самых коррумпированных в стране.

«Только за последний период на взятках задержаны руководители территориальных органов Волынской, Тернопольской областей. Задержаны руководители в Василькове, в Черкассах. Это говорит о том, что существует огромный механизм сбора дани. Но больше всего меня возмущает, что взятки стали больше, чем были при Януковиче»,- сказал он.