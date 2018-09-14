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В Турции запретили продавать недвижимость за валюту

09:42, 14 сентября 2018
Недвижимость
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Турция запретила продавать недвижимость за валюту / фото УНИАН

Власти Турции в четверг, 13 сентября, обнародовали новые правила об использовании национальной валюты при совершении сделок с недвижимостью.

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По этим правилам, все договоры купли-продажи и аренды недвижимости теперь могут заключаться только в лирах, пишет Reuters.

Речь идет не только о новых контрактах, но и о уже заключенных. В течение 30 дней все договоры должны быть переведены в национальную валюту. Некоторые сделки будут освобождены от этого требования, но о конкретных условиях, необходимых для этого, не сообщается.

Правительственные меры связывают с продолжающимся падением курса лиры — с начала года курс турецкой национальной валюты к доллару снизился на 40%. Сделки, оплачиваемые в иностранных валютах, весьма распространены в Турции.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Центробанк Турции поднял ставку недельного репо сразу с 17,75% до 24%.

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Теги: #Турция#лира#продажа недвижимости