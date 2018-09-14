В Кабмине назвали города, которые отстают с подготовкой к отопительному сезону

Определенные проблемы с подготовкой к зиме вновь возникают по поселку Коцюбинское в Киевской области, также есть вопросы по городам Смела и Шепетовка.

Украина технически готова к прохождению нового отопительного сезона.

Читайте такжеМинрегион создаст публичную базу данных домов со счетчиками

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, почти на 100% готова социальная инфраструктура, начались регламентные работы и запуски по всем котельным.

Вместе с тем, определенные проблемы с подготовкой к зиме вновь возникают по поселку Коцюбинское в Киевской области, который не может до сих пор решить свои внутренние вопросы с имеющимися крупными средствами на своих счетах. Также вопрос по городам Смела и Шепетовка.

"Актуальным является вопрос и по городу Киеву, где сейчас происходит передача целостного имущественного комплекса от "Киевэнерго". В течение нескольких следующих недель этот процесс будет закончен, что позволит Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона", - цитирует Зубко пресс-служба правительства.

Как сообщал УНИАН, поселок Коцюбинское, входящий в состав Ирпенского городского совета, рискует этой зимой остаться без отопления, если не погасит многомиллионный долг перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украина".