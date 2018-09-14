Взятки при получении разрешений на строительство выросли в разы – Луценко (видео)
Строительная отрасль стала одной из самых коррумпированных в Украине, а размер взяток со времен президентства Виктора Януковича вырос в разы.
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Об этом заявляет ТСН.ua со ссылкой на заявление генпрокурора Юрия Луценко во время его обращения к руководителям подразделений Государственной архитектурной строительной инспекции.
"Юрий Луценко говорит, что эта отрасль - а именно разрешения на строительство - стала одной из самых коррумпированных в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным генпрокурора, в Одессе, например, при Януковиче требовали 5 долларов за квадратный метр, а сейчас - 20.
Как сообщал УНИАН, Госархстройинспекция уволит руководителей своих территориальных отделений в Одесской и Херсонской областях за взяточничество.
Кроме того, только за последнее время на взятках задержаны руководители территориальных органов этого ведомства Волынской, Тернопольской областей. Задержаны руководители в Василькове, в Черкассах.