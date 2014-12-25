Депутаты запретят отбирать жилье за просроченные валютные кредиты

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины “О моратории на взыскание имущества граждан Украины, представленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте” об усилении защиты прав заемщиков (№1610).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 из 304 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины согласовал с банками - крупнейшими кредиторами по ипотеке и объединениями валютных заемщиков текст меморандума, который предусматривает реструктуризацию валютных кредитов в гривню по курсу на день реструктуризации и прощение курсовой разницы за 2014 год пропорционально погашению кредита.

Реструктуризация будет проводиться по ипотечным валютным кредитам с остатком основной суммы долга не выше 2,5 млн грн по официальному курсу на 1 января 2014 года (7,9903 грн/долл.).