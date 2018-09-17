Проект госбюджета-2019: коммунальные субсидии сократят на 16 миллиардов

Проект предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг до 55,1 млрд грн.

Проект государственного бюджета на 2019 год, который был подан Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 14 сентября, предусматривает сокращения расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

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Проект госбюджета на 2019 год был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 15 сентября.

В первом проекте госбюджета на 2018 год также было заложено 55,1 млрд грн на субсидии, но после доработки было принято решение выделить 71 млрд грн.

Также, 14 сентября, во время презентации проекта госбюджета на 2019 год премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет проведена монетизация субсидий и осовременивание пенсий.

Как сообщал УНИАН, в конце августа министр социальной политики Андрей Рева заявил, что правительство должно будет изыскать до конца года дополнительно до 7 млрд грн на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги в случае повышения цены на газ для населения, что является условием Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша.

Справка УНИАН. Расходы госбюджета на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2014 году составили 8,863 млрд грн, в 2015 – 18,414 млрд грн, в 2016 – 47,081 млрд грн, в 2017 – 68,794 млрд грн, в 2018 – 70,993 млрд грн.