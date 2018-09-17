Рост цен на газ не угрожает выплатам субсидий – Минфин

По словам и.о. министра финансов, субсидии получат все, кому они нужны.

Возможное повышение цен на газ для населения не несет угрозы для выплаты субсидий, сообщила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, отвечая на вопрос журналистов о влиянии возможного повышения цен на газ на субсидии.

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"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018, и в 2019 году однозначно хватит. Это то, за чем Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов будет следить. Последние несколько лет мы активно занимаемся обеспечением субсидиантов всем необходимым, а с другой стороны – верификации, чтобы субсидии получали действительно те, кому они нужны", - сказала Маркарова.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2019 год, который был подан Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 14 сентября, предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 миллиарда гривень - до 55,1 миллиарда гривень, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

Справка УНИАН. Расходы госбюджета на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2014 году составили 8,863 миллиарда гривень, в 2015 – 18,414 миллиарда гривень, в 2016 – 47,081 миллиарда гривень, в 2017 – 68,794 миллиарда гривень, в 2018 – 70,993 миллиарда гривень.