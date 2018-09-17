На жилье силовикам в 2019 году могут выделить 1,7 миллиарда - Кабмин

При этом на жилье для рядового и командного состава органов внутренних дел средства не предусмотрены.

Кабинет министров предлагает в 2019 году выделить из государственного бюджета Министерству обороны, Госпогранслужбе, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности, Главному управлению разведки Минобороны, Управлению госохраны, Службе внешней разведки и администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации в целом 1,679 миллиарда гривень на строительство, приобретение и реконструкцию жилья, что на 13% больше по сравнению с бюджетом на 2018 год.

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Соответствующее предложение содержится в проекте госбюджета на следующий год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В частности, на расходы Минобороны для обеспечения военнослужащих жильем предусмотрено 839,9 миллиона гривень, что на 17,7 миллиона больше, чем было выделено в 2018 году.

Также документом предусмотрены расходы на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы – 200 миллионов гривень, что соответствует уровню 2018 года. На жилье военнослужащим Национальной гвардии Украины – 289,8 миллиона гривень, что на 89,8 миллиона больше по сравнению с 2018 годом.

При этом на жилье для рядового и командного состава органов внутренних дел средства не предусмотрены.

На обеспечение жильем военнослужащих СБУ в 2019 году предлагается направить 120,1 миллиона гривень, сотрудников Управления госохраны – 40 миллионов гривень, Службы внешней разведки – 70 миллионов гривень, что соответствует уровню 2018 года. При этом на обеспечение жильем военнослужащих Госспецсвязи предлагается направить 18,973 миллиона гривень, что больше, чем в 2018 году, на 17,973 миллиона гривень.

Также в документе предусмотрено направить 100,34 миллиона гривень на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Главного управления разведки Минобороны, что в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год.