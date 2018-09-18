В киевском Доме профсоюзов откроют бизнес-центр Maidan Plaza

В Maidan Plaza расположатся офисы, коворкинги и конференц-залы.

В киевском Доме профсоюзов, который находится на улице Крещатик, откроется бизнес-центр Maidan Plaza.

Читайте такжеСоциологи выяснили главную причину возможных протестов в Украине

Об этом сообщается на сайте компании OfficeStar, которая предоставляет услуги по выбору офисов в офисных центрах столицы.

Отмечается, что в Maidan Plaza расположатся офисы, коворкинги и конференц-залы.

Стоимость аренды помещений будет начинаться от 600 долл. за офис на 1-5 человек.

Как сообщал УНИАН, 30 мая сняли висевший более года баннер на фасаде Дома профсоюзов, здание которого практически полностью выгорело во время событий Евромайдана в 2014 году.

Ранее в пресс-службе обещали, что отреставрированный фасад Дома профсоюзов на Крещатике откроют 1 марта 2018 года. Однако оно не состоялось из-за погодных условий.

Планируется, что в здании будет предусмотрено место для музея и не будет кафе и развлекательных заведений.

Справка УНИАН. Во время событий Евромайдана Дом профсоюзов был одним из основных центров поддержки революции. 18 февраля 2014 года он практически полностью выгорел. В октябре 2014 года началось его восстановление. Застройщиком выступила компания "Европолекс".