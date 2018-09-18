Переселенцам с инвалидностью разрешили становиться на квартирный учет

Также законом предоставляется право на внеочередное получение квартир из жилищного фонда соцназначения детьми с инвалидностью, которые не имеют родителей.

Верховная Рада приняла закон, который дает право внутренне перемещенным лицам с инвалидностью и членам их семей становиться на социальный квартирный учет.

Читайте такжеРада приняла закон об обеспечении жильем военных из оккупированных Крыма и Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, за Закон "О жилищном фонде социального назначения" (№7304) проголосовали 244 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ предусматривает, что правом постановки на социальный квартирный учет будут пользоваться внутренне перемещенные лица с инвалидностью и члены их семей, не имеющие жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории, или жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения антитеррористической операции.

Также законом устанавливается, чтобы право на внеочередное получение квартир или усадебных (одноквартирных) жилых домов из жилищного фонда социального назначения, при наличии у них права на получение такого жилья, имели дети с инвалидностью (в том числе взятые на учет внутренне перемещенные лица), которые не имеют родителей или родители которых лишены родительских прав, и которые проживают в учреждениях социальной защиты населения, по достижении ими совершеннолетия.

Как сообщал УНИАН, в мае Рада приняла законопроект "О жилищном фонде социального назначения» в первом чтении.