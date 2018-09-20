Золотые мили: кто владеет Крещатиком

Крупнейшим владельцем торговой недвижимости на улице № 1 оказался гость города — бывший житель Донецка миллиардер Ринат Ахметов.

Главная улица столицы поделена между донецким миллиардером, госмонополией, семьей бизнесмена родом из 1990-х, полумиллионом кооператоров и родственниками двух бывших мэров Киева.

Из 119 тыс. кв. м коммерческой недвижимости — всем, чем богат Крещатик, — львиная доля принадлежит нескольким частным предпринимателям: действующему миллиардеру, человеку из 1990-х, трем близким родственникам бывших мэров. А еще — государству, госмонополисту, муниципальным органам и полумиллиону человек, объединенных в монструозную структуру. Об этом говорится в свежем журнале "Новое время".

Крупнейшим владельцем торговой недвижимости на улице № 1 оказался гость города — бывший житель Донецка миллиардер Ринат Ахметов. Ему принадлежит здесь всего одно здание, но самое просторное — Центральный универсальный магазин, ЦУМ. Его общей площади 45 тыс. кв. м хватило для того, чтобы сделать своего владельца лидером среди всех крещатицких рантье.

Ахметов более чем в два раза опередил госкомпанию Укрпочта — № 2 в рейтинге собственников коммерческой недвижимости на Крещатике.

А бронзовым призером стал бизнесмен Григорий Габович — тот самый человек из 1990-х, соратник предпринимателя Семена Юфы. По другую (от Главпочтамта) сторону Майдана, за Домом Профсоюзов, в здании под №14, где находится отель Крещатик и Будда-бар, сосредоточены коммерческие владения семьи Габович. В сумме им принадлежит здесь чуть более 14 тыс. кв. м торговой недвижимости.

В первые годы независимости он был компаньоном знаменитого Семена Юфы, владельца потребительского общества Меркурий, украинского аналога финансовой пирамиды МММ.

Кроме того, на Крещатике осталось множество мест, которые до сих пор контролируют предшественники Кличко — скандальный “мэр-прораб” Александр Омельченко и еще более скандальный “мэр-миллионер-певец” Леонид Черновецкий. Вернее, не они сами, а их ближайшие родственники или бывшие члены семьи.

Речь идет о сыне Омельченко, а также о братьях Супруненко — Александре и Вячеславе. Первый — депутат Верховной рады из фракции Воля народа, а второй, младший, некогда был зятем Черновецкого. Кличко же как руководитель территориальной общины столицы распоряжается лишь 1,7 тыс. кв. м на Крещатике — это 11-е место в общем зачете.

В топ-5 крупнейших собственников торговой недвижимости на Крещатике входит еще и целая армия украинцев — порядка 0,5 млн человек. Все они пайщики советского рудимента — объединения кооператоров Укоопспилка.

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Ему принадлежит многоэтажное здание на углу Крещатика и Институтской в 12,4 тыс. кв. м. Укоопспилка занимает четвертое место по контролируемым помещениям на Крещатике и унаследовала от СССР целую россыпь различных объектов недвижимости не только в Киеве, но и по всей Украине. А еще “кооператоры” известны тем, что их руководителей периодически подозревают в коррупции.

Схожие подозрения преследуют и пару людей, которая взобралась на пятое место рейтинга НВ. Это братья Супруненко, некогда представлявшие семью Черновецкого. Большая часть из ныне контролируемых ими площадей на главной столичной улице — 5 тыс. кв. м из 9 тыс. — имеют свидетельства о праве собственности, выданные Главным управлением коммунальной собственности (ГУКС) Киевской горгосадминистрацией (КГГА) в 2006–2012 годах. Как раз тогда столицей руководил Черновецкий.

Среди “хозяев” Крещатика есть немало других персонажей из прошлого. Самый заметный из них — предприниматель Александр Омельченко, сын бывшего мэра, и связанная с ним компания Argo. Это украинско-израильскобельгийское предприятие владеет сетью магазинов известных мировых брендов по всей стране. Некоторые из них фирма привезла в Украину первой — например, Lee&Wrangler и Big Star. Также компания продает одежду марок Benetton, Reebok, Mango, Miss Sixty и других.

Среди более мелких “хозяев” Крещатика НВ обнаружил бывшего депутата от Партии регионов Татьяну Засуху. Ее агрофирма Свитанок владеет помещениями площадью 800 кв. м, расположенными на 7-8 этажах дома №6. Остальное здание, на первом этаже которого расположен ресторан Mafi a, записано на Киевский облсовет.

Цена 1 кв. м торговой недвижимости в центре Киева, по данным консалтинговой компании Увекон, составляет примерно $1,7 тыс. То есть один лишь Ахметов контролирует на Крещатике недвижимость, которую можно продать минимум за $ 66 млн. Средняя арендная ставка на Крещатике составляет $80 за квадрат.

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