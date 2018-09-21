В Украине объемы строительства выросли почти на 6%

Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 0,7% – до 16,74 миллиарда гривень, выполнив 22,9% от общего объема работ в стране.

Строительные предприятия Украины в январе-августе 2018 года увеличили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 5,7% – до 73,15 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 0,2% – до 35,93 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий снизились на 0,4% - до 17,8 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий выросли на 0,8% - до 18,1 миллиарда гривень. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с прошлогодним периодом вырос на 11,9% и составил 37,2 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-августе составили 75,8% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 14,9% и 9,3% соответственно.

Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 0,7% – до 16,74 миллиарда гривень, выполнив 22,9% от общего объема работ в стране.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 0,7% – до 16,74 миллиарда гривень, выполнив 22,9% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 миллиарда гривень.