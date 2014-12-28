Рада продлила мораторий на отчуждение общежитий до 2019 года

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 313 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Так, в пункте 3 раздела VIII "Заключительные положения" определяется, что с целью защиты жилищных прав жителей общежитий, недопущения их выселения из занимаемых жилых помещений, недопущения отчуждения общежитий, которые строились за государственные средства, установить мораторий на отчуждение (кроме передачи в коммунальную собственность соответствующих городских, поселковых, сельских советов) общежитий, находящихся в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, или вошедших в уставные фонды акционерных либо коллективных предприятий, созданных в процессе приватизации или корпоратизации, в течение срока реализации государственной программы передачи общежитий в собственность территориальных громад, но не менее одиннадцати лет со дня опубликования данного закона (раньше - не менее шести лет со дня опубликования данного закона).

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Таким образом, как отмечается в объяснительной записке, мораторий продлен до 1 октября 2019 года.