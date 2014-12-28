ВР запретила отбирать у заемщиков залоговое имущество

Таким образом были защищены права заемщиков и сделано невозможным выселение заемщиков из квартир, купленных в кредит.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 290 народных депутатов при необходимых 226.

В ходе обсуждения парламентарии предлагали ограничить срок действия моратория тремя годами, однако это предложение не было поддержано.

«В целом документ предлагает запретить отчуждать недвижимое имущество, которое отвечает критериям закона, в бесспорном порядке согласно предписанию Исполнительного листа нотариуса, а также запретить принудительное выселение жителей такого имущества в любом порядке», - говорится в выводах Комитета парламента по вопросам финансовой и банковской деятельности, представлявшего законопроект.

Читайте такжеРада продлила мораторий на отчуждение общежитий до 2019 года«Также запрещено в бесспорном порядке и на основании исполнительного листа нотариуса отчуждать другое имущество (имущественные права), которое в соответствии с законодательством или кредитным договором подлежит отчуждению у заемщика в силу недостаточности средств, полученных кредитором после реализации (переоценки) предмета ипотеки», - отмечается в заявлении.

В первом чтении законопроект был принят парламентом 25 декабря.