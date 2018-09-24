Гройсман поручил Фискальной службе провести "тотальные проверки" застройщиков

Премьер отметил, что соответствующее поручение получит Государственная фискальная служба.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на проведении фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде.

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Об этом он сказал во время выступления на форуме представителей органов местного самоуправления "День диалога с властью" в Тернополе, сообщила пресс-служба правительства.

"Будет поручение ГФС (Государственной фискальной службе – УНИАН) начать тотальные проверки застройщиков – на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Согласно сообщению, во время общения с городскими головами премьер отметил, что сегодня в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры, а также ненадлежащим образом платятся налоги.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабинета министров 5 сентября Гройсман заявил, что в октябре начнет активную борьбу с теневой занятостью в стране.