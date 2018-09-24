цей матеріал доступний українською

Гройсман поручил Фискальной службе провести "тотальные проверки" застройщиков

14:22, 24 сентября 2018
Недвижимость
418 0
Гройсман хочет проверить застройщиков на предмет уплаты налогов / фото УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на проведении фискальных проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде.

Читайте такжеУкраина ежегодно теряет до 750 миллионов евро из-за уклонения от налогов - СМИ

Об этом он сказал во время выступления на форуме представителей органов местного самоуправления "День диалога с властью" в Тернополе, сообщила пресс-служба правительства.

"Будет поручение ГФС (Государственной фискальной службе – УНИАН) начать тотальные проверки застройщиков – на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Согласно сообщению, во время общения с городскими головами премьер отметил, что сегодня в строительной отрасли просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при этом не строятся объекты социальной инфраструктуры, а также ненадлежащим образом платятся налоги.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабинета министров 5 сентября Гройсман заявил, что в октябре начнет активную борьбу с теневой занятостью в стране.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Фискальная служба#проверки бизнеса