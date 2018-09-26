Гройсман взялся за строителей – компании проверят на налоги и нелегальных работников

Также премьер отметил, что свою работу в направлении выведения строительной отрасли из тени должен усилить Минрегион.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует проверки строительных компаний со стороны Государственной фискальной службы и Государственной службы по вопросам труда.

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Об этом он сообщил на заседании правительства в среду, представляя решение Кабмина, которое планируется принять сегодня.

«Поручить ГФС, Гоструда проверить всех строителей на предмет уплаты налогов и легальной занятости. Люди работают на строительстве, а их не оформляют на работу. Это недопустимо. Потому все службы будут объединены, чтобы навести порядок в этой сфере. Никакого давления не будет. Давление будет только на тех, кто будет вести себя вне законов. Строить должны все качественно, удобно для людей, и платить за это налоги», - заявил премьер.

Кроме того, Гройсман отметил, что свою работу в данном направлении должно усилить Министерство регионального развития и строительства.

«Я считаю, что нужно усилить и технадзор, я имею в виду регламент, и аттестации, сертификации. Все то, к чему имеет отношение правительство и министерство, должно быть жестко усилено», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что в октябре начнет активную борьбу с теневой занятостью в стране.

Сегодня, 26 сентября, на заседании Кабмина премьер сообщил, что бюджеты разных уровней в Украине теряют миллиарды гривен из-за теневых схем в строительной отрасли страны. Он указал на то, что строительные организации пытаются изобрести схемы, чтобы уклониться от уплаты налогов, чего быть не должно.