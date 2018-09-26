Украина теряет миллиарды из-за теневых схем в строительной отрасли – Гройсман

По словам премьера, из-за этого страдают как местные бюджеты, так и государственный.

Бюджеты разных уровней в Украине теряют миллиарды гривень из-за теневых схем в строительной отрасли страны.

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Об этом во время заседания правительства в среду заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Не во всех городах сегодня есть аукционы на землю. И это меня очень удивляет. Есть очень успешные примеры. Но есть и проблемы, когда в городах строятся большие многоэтажки, уплотняется застройка, а земли передаются без аукционов, что делает общину беднее. Паевое участие или уплачивается не в полной мере, или вообще не уплачивается. А это миллиарды. И это тоже делает наши общины беднее», - отметил премьер.

Также он указал на то, что строительные организации пытаются изобрести схемы, чтобы уклониться от уплаты налогов, чего быть не должно.

«Украинцы платят за метр квадратный, а в бюджеты не поступают средства. Понапридумывали какие-то бесприбыльные организации и превратили нормальный процесс строительства в схему уклонения от уплаты налогов», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Гройсман заявлял, что практически все инициативы Кабинета министров Украины по борьбе с теневыми схемами в экономике встречают сопротивление.