Разрешительные документы строителям будут регистрировать через систему «Прозрачная ГАСИ»

По словам главы ГАСИ, раньше застройщик не знал, где его документы, зарегистрированы ли они, когда их рассмотрят, а сегодня стал возможным полный мониторинг каждой заявки.

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) с 1 ноября 2018 года будет регистрировать все разрешительные документы через открытую систему под названием «Прозрачная ГАСИ», которая уже работает для некоторых объектов строительства.

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Об этом глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев сообщил на заседании Кабинета министров в среду.

«Проанализировав коррупционные риски, мы сделали платформу, которая сделает мощный шаг в борьбе с коррупцией – «Прозрачная ГАСИ». Это полностью открытая система рассмотрения разрешительных документов. Раньше застройщик не знал, где его документы, зарегистрированы ли они, когда их рассмотрят. Иногда месяцами искали эти документы. Сегодня же стал возможным полный мониторинг каждой заявки», - сказал он.

Кудрявцев отметил, что с 1 ноября все разрешительные документы по всей стране будут в онлайн-доступе.

«Эта система уже работает с классом последствий СС3 – это большие объекты строительства. Вчера первые застройщики получили разрешительные документы и первые отказы… Уже с 1 октября к этой системе мы начнем присоединять все наши территориальные управления по всей стране. Это объекты СС2. Это большое количество объектов строительства, где-то 20% всех объектов. За месяц, до 1 ноября, все разрешительные документы по всей стране будут в онлайн-доступе, и каждый гражданин сможет увидеть, на каком этапе и как происходит выдача разрешительной документации», - сказал он.

Также Кудрявцев рассказал об алгоритме использования новой системы, которая работает на сайте ГАСИ.

«Застройщик подает документ на получение разрешения или сертификата и получает входной номер и конечную дату. В четко определенную дату получает результат рассмотрения заявления. В случае отказа, в системе отображается перечень замечаний. В конце застройщик получает утвержденные документы на руки», - сказал он.

Глава Госархстройинспекции отметил, что новая система выдачи разрешительных документов даст застройщикам и общественности ряд преимуществ.

«Понятность срока рассмотрения документации, отсутствие злоупотреблений со стороны должностных лиц, вынесение работы в публичную плоскость, отсутствие безосновательных отказов, упорядоченность разрешительных процедур в строительстве», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее ГАСИ запустила электронную услугу по регистрации деклараций о готовности объектов строительства к эксплуатации.