В Киеве разоблачили группу мошенников с недвижимостью

Сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками, по предварительным оценкам, превышает 5 млн грн.

Киевская местная прокуратура №7 совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили группу лиц, которые путем использования поддельных документов завладели недвижимостью граждан и территориальной громады Киева.

Читайте такжеУкраина теряет миллиарды из-за теневых схем в строительной отрасли – Гройсман

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Правоохранители задокументировали 7 фактов завладения жилыми помещениями в столице. Причем в 5 эпизодах злоумышленникам удалось реализовать квартиры добросовестным приобретателям и завладеть денежными средствами от их продажи», - говорится в сообщении.

Сумма ущерба, нанесенного преступной группой, только по предварительным оценкам превышает 5 млн грн.

По результатам проведенных обысков по месту жительства фигурантов изъяты поддельные правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, печати коммунальных предприятий, государственных регистраторов, нотариусов, двух районных судов города Киева и Министерства юстиции Украины. Изъято также более 20 паспортов граждан Украины, РФ и УССР.

В прокуратуре отметили, что во время обыска подозреваемый пытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив их из окна своей квартиры на 24-м этаже жилого дома.

Сейчас процессуальными руководителями совместно с сотрудниками СБУ на основании определений следственного судьи задержали двух фигурантов по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы, а также лица, которые могут быть причастны к совершению преступлений.