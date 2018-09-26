Минрегион повысил требования к стройкам на сложных грунтах

Отмечается, что в предыдущих нормах содержались требования лишь к наиболее распространенным сложным условиям, на которых проектировались здания, учитывая повышенные требования к безопасности и защите.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины внесло изменения в Государственные строительные нормы (ГСН) и расширило требования к защите зданий и сооружений от негативных геологических явлений, а именно возможности их безопасного проектирования на слабых и карстовых почвах.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"В предыдущих нормах содержались требования лишь к наиболее распространенным сложным условиям, на которых проектировались здания, учитывая повышенные требования к безопасности и защите. Это подрабатываемые территории, в толще которых добываются полезные ископаемые, и в связи с этим есть определенные риски, и просадочные грунты. Однако совсем не учитывались, например, слабые грунты, которые распространены в речных поймах, заторфованные, заиленные и другие в прибрежных зонах. Без внимания оставались карстоопасные территории, которые преобладают в степной зоне и имеются и в других областях Украины, в частности, Ривненской, Одесской, Полтавской и др. Строительство на них без специальных требований к защите опасно. И новые ГСН, которые вступили в действие, содержат эти требования", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что такие изменения способствуют повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, проектируемых в сложных инженерно-геологических условиях, и минимизируют влияние негативных геологических процессов и явлений.

"Обновленные ГСН уже действуют. Они были разработаны Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций", - написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.