Все услуги для строительства в частном секторе сделают электронными

По словам главы Госархстройинспекции, частный сектор строительства составляет около 70% всего строительства в стране.

Государственная архитектурно-строительная инспекция планирует до конца года сделать электронными все услуги для строительства в частном секторе, тогда как сейчас можно зарегистрировать онлайн только сообщение о начале строительных работ.

Читайте такжеГройсман взялся за строителей – компании проверят на налоги и нелегальных работников

Об этом глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев сообщил на заседании Кабинета министров в среду.

«Благодаря агентству «Электронного управления» и при содействии Минюста до конца года мы планируем запустить полный цикл по объектам строительства в частном секторе. Это сообщение об изменении данных, начало строительства, а также введение объекта в эксплуатацию. Таким образом, вся частная застройка в стране будет происходить без вмешательства должностного лица. То есть убираем коррупционные риски», - сказал он.

Кудрявцев отметил, что частный сектор составляет около 70% всего строительства.

«Это дома, которые строят наши граждане. Для них мы уже сделали шаг, для того чтобы они не теряли время на регистрацию разрешительных документов. Сегодня в стране работает первая электронная услуга без вмешательства должностных лиц. То есть можно, не выходя из дома, зарегистрировать сообщение о начале строительных работ», - сказал он.