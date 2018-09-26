Батареи в Украине могут включить уже на следующей неделе

На следующей неделе Минрегион планирует провести заключительное селекторное совещание по техническому состоянию предприятий теплокоммунэнерго и сетей, а также готовности к зиме.

На следующей неделе Кабинет министров Украины может принять распоряжение о запуске отопительного сезона в стране.

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Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"На следующей неделе, я думаю, что мы примем решение по запуску отопительного сезона – примем на Кабинете министров распоряжение о некоторых вопросах отопительного сезона", - сказал он.

По словам вице-премьера, сейчас Минрегион проверяет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго и сетей, а также их готовность к отопительному сезону. Также на следующей неделе планирует провести заключительное селекторное совещание по данному вопросу.

"На сегодняшний день все социальные объекты готовы. Жилой сектор идет по графику и готов почти на 99%", - сказал Зубко.

По его словам, правительству важно, что процесс подготовки к отопительному сезону идет вместе с реформой в жилищно-коммунальной сфере, поскольку если раньше вопросом пуски тепла в основном занимались ЖЭКи, то теперь к процессу подключились управления граждан и ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов).

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что запасов природного газа в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.