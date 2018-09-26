Кабмин создал рабочую группу по монетизации коммунальных субсидий

Группу возглавит первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Кабинет министров Украины принял решение о создании межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по монетизации жилищных субсидий, которую возглавит первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Согласно принятому решению, в состав рабочей группы также войдут министр социальной политики Украины, заместители министра экономического развития и торговли, министра финансов, министра регионального развития, министра энергетики и угольной промышленности, председатель Государственной регуляторной службы, директора департаментов различных министерств, представители НБУ и НАК "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Рабочая группа должна определить пути решения системных проблем по предоставлению субсидий населению на оплату услуг ЖКХ в денежной форме на уровне конечного потребителя и сформировать предложения по монетизации жилищных субсидий, отметили в Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает начало процесса монетизации субсидий.