Абонплата за тепло. Что изменится в «коммуналке» для украинцев

Украинцев в следующем году ждут новшества в оплате жилищно-коммунальных услуг. Основное из них – введение абонплаты за теплоснабжение. Платежку разделят на две составляющие. Первая – фиксированная, которая и есть абонплатой. Она будет покрывать часть затрат поставщиков тепла на ремонт и обслуживание сетей, выплату заработных плат сотрудникам и так далее. Вторая составляющая – переменная, это оплата объема использованной услуги по счетчику. Абонплата будет взиматься круглый год, переменный тариф – исключительно в отопительный сезон. Сам принцип на языке чиновников называется двухставочным тарифом.

Сейчас абонплата входит в основной тариф на теплоснабжение, оплачивается только в период подачи тепла. Оплата отопления сократится на размер выведенного в отдельную строку фиксированного тарифа.

Абонплата вводится согласно законам о жилищно-коммунальных услугах и рынке газа, которые приняты в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Это новшество предусмотрено и в меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом и заработать должно было еще в 2017 году. Но из-за решенийНациональной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в задачи которой входит определение методики расчета абонплаты, процесс был заморожен. Дело в том, что Нацкомиссия изначально предложила рассчитыватьабонплату по максимальной пропускной способности счетчика, что вызвало бурю негодования как в экспертной среде, так и среди потребителей. Такой вариант расчета увеличивал бы платежи в разы. Методику пересмотрели, а введение абонплаты отсрочили на 2018 год. Теперь срок вступления в силу фиксированного тарифа перенесен на 2019-й.

Предварительно решено, что максимальный размер абонплаты будет устанавливать Кабмин, причем привязан он будет к минимальной зарплате на момент оплаты. Формула расчета тарифа остается «на совести» НКРЭКУ. Тариф же на местах будет устанавливаться местной властью в диалоге с предприятиями теплокоммунэнерго.

В Нацкомиссии уже заявили, что нововведение снизит финансовую нагрузку на потребителей в отопительный сезон, в будущем будет способствовать созданию конкуренции на рынке коммунальных услуг, а также решит проблемы предприятий теплоснабжения и сделает их работу более прогнозируемой.

«Для предприятий теплоснабжения, по нашему мнению, решением проблем является введение двухставочного тарифа. Двухставочный тариф - это когда часть энергетических затрат выражается в условно переменной части, в зависимости от того, сколько тепловой энергии потребляет потребитель. Условно постоянные затраты, которые не зависят от потребления, - заработная плата, ремонты, обслуживание сетей, подготовка к зиме - распределяются равными частями на протяжении всего года», - пояснил член НКРЭКУ Евгений Маглеваный.

По его словам, проблемами в отрасли являются высокая изношенность сетей и низкая эффективность работы предприятий. В теплоснабжении затраты на топливо и газ составляют 85% в структуре тарифа. Поэтому для предприятий теплоснабжения наиболее весомым является вопрос повышения их энергоэффективности.

«Проблемой для предприятий становится постоянное сокращение объемов потребления, ведь потребители утепляются и всячески пытаются сократить стоимость теплоснабжения. За счет этого процесса условно постоянные расходы предприятий растут. Важно именно за счет правильной инвестиционной и операционной политики сбалансировать рост расходов и не привести к значительному повышению тарифов», - подчеркнул чиновник.

В принципе, абонплата в Украине действуют давно в большинстве городов западной Украины. Родоначальником этого стал Львов еще в 2006 году. Затем по его стопам пошли Ивано-Франковск, Винница и другие населенные пункты региона.

Эксперты считают введение двухставочного тарифа логичным и правильным шагом, но при этом подчеркивают, что абонплата не решит главные проблемы отрасли – модернизация сетей, качество услуги и ее оплата продолжат оставаться в зоне особого риска. Кроме того, с условием того, что каждый год стоимость ремонтных работ, энергоресурсов и размер минимальной зарплаты растут, то и абонплата будет только увеличиваться.

Абонплата в реалиях старых проблем

По мнению директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергеенко, двухставочный тариф, который не является новизной для Украины, так как давно действует во многих областях, имеет полное право на существование, но проблем он не решает. В сфере теплоснабжения они связаны совсем с иным - тарифы затратные, монопольные, поэтому и неадекватны относительно размера дохода населения, о чем свидетельствует статистика уровней платежей.

«В прошлом году уровень платежей по всем коммунальным услугам опустился до 83%, хотя последние пятнадцать лет он всегда был 94-98%. Сейчас долги за централизованное отопление и поставку горячей воды, как и за газ, составляют львиную долю всей задолженности. При этом за холодную воду, канализацию, придомовую территорию уровень платежей составляет примерно 100%. Все это говорит о том, что тарифы - неадекватные. И главная проблема не в абонплате. В первую очередь, нужно упразднить нынешний затратный метод формирования тарифов. Все жилищно-коммунальные тарифы, за исключением содержания придомовой территории и вывоза мусора, являются монопольными. Население лишено выбора. Оно не может отказаться от услуг, к примеру, «Киевтеплоэнерго», и купить напрямую услуги у Дарницкой ТЭЦ. В этой сфере должно работать антимонопольное законодательство, которое создаст на рынке конкуренцию и уничтожит затратный метод формирования тарифов», - сказал эксперт.

По его словам, на сегодня предприятие заинтересовано "раздувать" тариф – чем больше его расходы, тем больше прибыль, ее доля в затратах уже составляет 20-25%. «Эту порочную практику необходимо прекратить. В цивилизованном мире действует антимонопольное ограничение на такие тарифы. Еще необходим жесткий контроль ситуации», - подчеркнул эксперт.

Его мнение разделяет директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев: «Введение абонплаты не спасает сети, так как нет никаких стимулов у компаний к тому, чтобы сокращать собственные затраты и потери. Идеология тарифа остается затратной – чем выше затраты, тем выше тариф. Кроме того, действующее законодательство не обязывает и не стимулирует теплокоммунэнерго осуществлять модернизацию тепловых сетей, котлов, каким бы высоким не был бы тариф».

Кроме того, как подчеркнул Рябцев, международными обязательствами Украины не предусматривалось внедрение абонплаты на отопление в том виде, который предлагает НКРЭКУ.

«В меморандуме, который подписало правительство с МВФ, говорится совсем о другой методике тарифообразования. В обязательствах перед Фондом сказано, что тарифы на поставки газа и отопление будут высчитываться на основе мощности. Это должно полностью изменить всю идеологию начисления тарифов для тепловой генерации. Это - не двухставочный тариф в том понимании, в котором он сейчас предлагается», - отметил эксперт.

По его словам, система тарифообразования на отопление, закрепленная в меморандуме с МВФ, предполагает создание конкурентного рынка тепловой энергии путем его деления на отдельные сегменты: генерация - ТЭС, ТЭЦ, отдельные котельные, операторы сетей и трейдеры, тогда как сейчас все эти функции, в большинстве случаев, выполняет одна компания.

«Для этого не созданы никакие предпосылки, потому что в законе «О жилищно-коммунальных услугах» речь идет об индивидуальных контрактах, которые должны подписывать каждое домохозяйство с поставщиком тепловой энергии», - сказал эксперт.

Координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко считает, что с экономической точки зрения двухставочный тариф – правильное решение, потому что предприятия теплокоммунэнерго несут часть расходов постоянно, чтобы обеспечить надежность системы теплоснабжения, а не только в отопительный период. Но двухставочные тарифы не решат глобальных проблем сферы теплоснабжения.

«Что делает бизнес, когда уменьшается объем потребления? Оптимизирует свою работу, заменяет оборудование на более эффективное. Но есть риск, что все расходы будут искусственно раздуты вместо того, чтобы проводить настоящую модернизацию», - сказала Бойко.

Еще эксперты акцентируют внимание на том, что украинцам так и не предоставлена возможность экономить в сфере теплоснабжения.

«Сейчас сэкономить на услуге централизованного отопления нельзя. Расчет ведется исключительно по квадратным метрам. Даже если стоит общедомовой счетчик, то на всех жильцов разбивается показатель и, опять же, с учетом квадратных метров. Вы не можете прикрутить свою батарею и ощутить от этого экономию. Необходимо тотальное, стопроцентное обеспечение всех квартир счетчиками и регуляторами. Но, к сожалению, в новой реакции закона о жилищно-коммунальных услугах лишь «прокукарекали» об установке квартирных счетчиков, но это - декларация, в которой отсутствует конкретика. Зато относительно общедомовых счетчиков все скрупулезно прописано», - отметила эксперт.

Окончательное решение, когда и в каком размере будет введена абонплата, пока не принято. Но то, что двухставочный тариф заработает, не вызывает сомнений из-за международных обязательств Украины. И еще одно абсолютно ясно - проблемы в сфере теплоснабжения с введением абонплаты не решатся. Хотя реалии требуют обратного и незамедлительно.

Нана Черная