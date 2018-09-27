Топ-менеджер IKEA о причинах появления в Украине: эта страна "переходит к новой эре"

Главный исполнительный директор IKEA в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке считает, что в Украине в 2015-2017 годах произошли позитивные сдвиги и они являются устойчивыми.

Топ-менеджер крупнейшего мирового торговца мебелью IKEA Стефан Вановербеке объяснил, почему именно сейчас компания решила выйти на украинский рынок.

В интервью журналу «Новое время страны» он отметил «позитивные сдвиги» в Украине за последние годы.

«Есть несколько элементов, на которые мы обращаем внимание. Во-первых, Украина – это важная страна для Европы. Здесь 40 млн населения, это большой рынок. Во-вторых, мы знаем, что ваша экономика сталкивалась с определенными вызовами. Но уже в 2015–2017 годах были позитивные сдвиги. И мы считаем их устойчивыми. Почему? Проводится очень много реформ, и они идут в правильном направлении», – сказал Вановербеке.

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По его оценке, также благоприятно и подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, после которого страна в процессе изменения законодательства – приводит его в соответствие с европейскими стандартами.

«Также не могу не отметить очень мощного движения к прозрачности. Если говорить о макроэкономических показателях, то они позитивны. Я сейчас веду речь о росте ВВП, вопросах с валютой, о снижении инфляции. Также появляются новые секторы в экономике. Например, очень динамично развивается IT. А это будущее и очень волнующий момент. Украина слишком долго занималась тяжелой промышленностью и сельским хозяйством. Сейчас вы переходите к новой эре», – добавил топ-менеджер IKEA.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. В настоящее время общее число магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира. В 2017 году магазины IKEA посетили по всему миру 936 миллионов человек, и более 2 миллиардов человек зашли на сайты компании. Общий объем продаж группы в прошлом году составил 34,1 миллиарда евро.

Полный вариант интервью читайте в свежем (№35) выпуске журнала «Новое время страны»